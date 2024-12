Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Werkzeugdiebstahl auf Baustelle

Emsdetten (ots)

Am Freitag (06.12.) in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr ist in eine Baustelle an der Droste-Hülshoff-Allee eingebrochen worden. Dort befindet sich ein Einfamilienhaus, dass derzeit kernsaniert wird. Die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Aus dem Obergeschoss wurden ein Winkelschleifer, ein Bohrhammer und ein Lautsprecher gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell