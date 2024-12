Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Fahrradschuppen, Täter flüchtet

Emsdetten (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Freitagmorgen (06.12.) in einen Fahrradschuppen an der Straße Austum, in der Nähe des Buchenwegs eingestiegen. Ein Anwohner hörte gegen 01.10 Uhr ein unbekanntes Geräusch und wollte nachsehen, woher dieses kam. Dabei sah er, wie eine unbekannte Person im Fahrradschuppen stand. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute, nachdem er den Anwohner sah. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief erfolglos. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten jetzt Zeugen, die im angegebenen Bereich etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

