Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall. 5-Jähriger schwer verletzt

Altenberge (ots)

Auf der L 579 ist es am Samstag (07.12.) gegen 16.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 5-jähriger Junge aus Horstmar wurde dabei schwer verletzt. Ein 49-jähriger Mann aus Altenberge fuhr mit einem BMW X3 auf der L 579 in Fahrtrichtung Laer. In Höhe der B 54 bog der Mann nach links ab, um auf die B 54 aufzufahren. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen VW Up, den eine 61-jährige Frau aus Altenberge fuhr. Es kam zur Kollision. Der 5-jährige Junge, der auf einem Kindersitz auf der Rückbank des VW Up saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 61-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden beide mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 579 in Höhe B 54 gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei geschätzt etwa 18.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell