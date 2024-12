Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten, Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Lengerich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen (08.12.) gegen 04.15 Uhr auf der Tecklenburger Straße gekommen. Vier Personen aus Lengerich wurden dabei leicht verletzt. Ein 18-jähriger Lengericher fuhr mit drei weiteren Autoinsassen in einem Audi 8D auf der Tecklenburger Straße aus Richtung Lengerich kommend. In einer Kurve verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Der Wagen landete anschließend in einem Graben. Die 25-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 25-Jährige, der Fahrer sowie ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger, die mit im Auto saßen, wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von 1,0 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Tecklenburger Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme in dem Bereich für etwa drei Stunden gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

