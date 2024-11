Ulm (ots) - Der Diebstahl ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Ein Unbekannter begab sich in die Turnhalle in der Albecker-Tor-Straße. In einer unverschlossenen Kabine entdeckte er die Geldbörse eines 13-Jährigen und nahm sie mit. Die befand sich in einer Jackentasche. Damit verließ er unerkannt die Turnhalle wieder. ...

mehr