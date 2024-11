Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Autoscheibe eingeschlagen

Auf eine Handtasche hatte es ein Unbekannter am Freitag in Heidenheim a.d. Brenz abgesehen.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Straße Schmelzofenvorstadt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz. Ein Unbekannter schlug eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Im Fahrzeug befand sich eine Handtasche. Die war für den Dieb wohl sichtbar und er nahm daraus eine orangefarbene Geldbörse mit. In der befanden sich neben Bargeld und Identitätspapieren auch eine Geldkarte. Mit der kaufte der Dieb nur kurz nach Feststellung der Tat an einem Automat mehrere Packungen Zigaretten. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

