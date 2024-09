Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer verletzt

Eisenach (ots)

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall in der Mühlhäuser Chaussee leicht verletzt. Er befuhr die Straße aus Richtung Stregda und geriet in einer Rechtskurve ins Rutschen. Ein 66-jähriger KIA-Fahrer, der aus der Gegenrichtung kam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jugendlichen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Moped musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

