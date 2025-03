Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in Mückern

Gera (ots)

Großenstein: Im Zeitraum vom 20.03. bis 23.03.2025 kam es in Mückern mehrfach zu Bränden. Am 22.03.2025 gegen 17:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Holzlager in Brand stände (Bezugsnummer 0074538/2025). Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand auf dem Privatgrundstück der 70-jährigen Anwohnerin schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Eine weitere Anwohnerin aus Mückern stellte am 23.03.2025 auf ihrem Grundstück fest, dass unbekannte Täter eine Hecke auf dem Grundstück (ca. 1 Quadratmeter) in Brand setzten. Einen weiteren Brand an einer Hecke stellte die 64-Jährige bereits am 20.03.2025 fest, weshalb sie sich schließlich an die Polizei wandte (Bezugsnummer 0074943/2025). Die Brände wurden durch die Geschädigte bemerkt und folglich selbstständig gelöscht. Zu einer Gefährdung kam es zum Glück nicht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei in allen Fällen von Brandstiftung aus und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, zu melden. Die genaue Brandursache sowie mögliche Zusammenhänge sind Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. (AK)

