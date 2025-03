Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Pool in Minden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Minden - Unbekannte Täter legten in der Nacht zu Dienstag, 04.03.2025, einen Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Simeonstraße. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, da nur durch das schnelle Löschen des Feuers eine Ausbreitung und eine anzunehmende Lebensgefahr der Bewohner verhindert werden konnte.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen zwei Personen gegen 01:40 Uhr in eine Lounge-Bar an der Simeonstraße ein. Dort setzten sie einen Billardtisch in Brand und flüchteten anschließend zu Fuß vom Tatort in Richtung Rodenbecker Straße. Da Zeugen zeitnah die Polizei und die Feuerwehr informierten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Wohnungen im Gebäude wurden bis zur Brandlöschung evakuiert. Die Bewohner blieben unverletzt.

Die Ermittlungen werden durch die Mordkommission "Pool" des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt und durch Kriminalhauptkommissarin Julia Berg geleitet. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke zusammen.

Die zwei tatverdächtigen Personen waren dunkel gekleidet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen bei der Mordkommission "Pool" unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell