Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeibekannter Drogendealer geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Beamte der "SOKO Innenstadt" überführten am Freitag, 28.02.2025, einen Drogenhändler an der Stresemannstraße. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

Am Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr, wurden die Beamten auf den polizeibekannten Mann aufmerksam, der sich im Bereich der Stresemannstraße aufhielt. Sie sprachen den 31-Jährigen an, woraufhin dieser seinen Weg unbeirrt fortsetzte. Die Polizisten eilten ihm hinterher und hielten ihn fest.

Um sich einer Kontrolle zu entziehen, versuchte er sich loszureißen. Dies gelang ihm nicht und die Beamten fixierten den Mann. Bei seiner Durchsuchung fanden sie in seiner Bauchtasche 68 Tütchen mit Marihuana und in seiner Hosentasche Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Der 31-jährige Mann ohne festen Wohnsitz und portugiesischer Staatsbürgerschaft wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Drogendealer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell