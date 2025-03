POL-BI: Jackendieb gelingt Flucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Beamte der "SOKO Innenstadt" überführten am Freitag, 28.02.2025, einen Drogenhändler an der Stresemannstraße. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Am Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr, wurden die Beamten auf den polizeibekannten Mann aufmerksam, der sich im Bereich der Stresemannstraße aufhielt. Sie sprachen den ...

