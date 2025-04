Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Auto durch Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 29. April 2025, wollte ein Zivilfahrzeug der Gelsenkirchener Polizei gegen 15.55 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße einen VW Golf kontrollieren, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war.

Als der Autofahrer die Polizeibeamten kurz vor dem Anhalten erkannte, beschleunigte er und fuhr in Richtung Willy-Brandt-Allee weiter. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf und zogen weitere Einsatzkräfte hinzu.

Auf Höhe der Willy-Brandt-Allee kollidierte das flüchtende Auto beim Überholen mit einem unbeteiligten Auto. Der VW Golf setzte seine Fahrt über die Emscherbrücke unbeirrt fort. Auf der Freiligrathstraße musste ein anderer Autofahrer durch ein Fahrmanöver des flüchtenden Autos eine Gefahrenbremsung durchführen. Dadurch kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 34-jähriger Unfallbeteiligter aus Essen verletzte sich durch die Kollision leicht. An den Bahnschranken an der Uechtingstraße bog das flüchtende Auto in die Josefinenstraße ab. Während das Auto noch in Bewegung war, verließen zwei Personen den Wagen und flüchteten fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Der leerstehende Wagen verunfallte durch Wegrollen daraufhin noch mit zwei geparkten Autos am Straßenrand. Beide Insassen konnten von eingesetzten Beamten auf der Josephinenstraße eingeholt und kontrolliert werden. Es handelt sich um zwei 17-jährige Jugendliche. Einer wohnt in Gelsenkirchen, der andere hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Beide wurden vorläufig festgenommen. Auf einer Polizeiwache entnahm eine Ärztin Blutproben, da sich Anhaltspunkte ergaben, dass beide vorher Betäubungsmittel konsumiert haben könnten. Bei einem der Männer wurde bei einer Durchsuchung Falschgeld und gestohlene Dokumente gefunden. Diese wurden sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass das Fluchtfahrzeug vorher gestohlen worden war. Es wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizei nahm die Verkehrsunfälle auf und fertigte mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell