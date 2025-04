Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 13.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Aggressiver Passant

Ein Mann beleidigt andere Personen und hebt drohend seine Fäuste. Im Carolinenhof in Aurich kam es zu verbalen Entgleisungen eines 30-jährigen, in dessen Folge die Polizei verständigt wurde. Durch die Beamten konnte die Person angetroffen und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Ein 37-jähriger Mann fährt einen Pkw ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Innerhalb der Verkehrskontrolle gab der VW-Fahrer zudem bereitwillig an, dass er vor dem Antritt der Fahrt Cannabis konsumiert hatte. Schließlich wurde der Autofahrer per Haftbefehl gesucht.

Aurich - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Der 44-jährige Mann führte ein Fahrzeug ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Polizeibeamte wurden auf den Autofahrer aufgrund eines TÜV-Verstoßes aufmerksam und kontrollierten diesen. Dabei musste der VW-Fahrer die fehlende Fahrerlaubnis einräumen.

Aurich - E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag ist eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt worden. Gegen 12:12 Uhr überquert die Fahrerin mit ihrem E-Scooter einen Zebrastreifen, als sich auf der Straße ein Autofahrer näherte. Der 65-jährige VW-Fahrer übersah die 19-jährige Frau auf dem Zebrastreifen und es kam zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Brand von Unterholz und Rasenschnitt

Am Samstag, gegen späten Nachmittag, kommt es in Hage zur Entzündung von Unterholz und Rasenschnitt, das im weiteren Verlauf einen Schwelbrand verursacht. Es ist kein Sachschaden entstanden. Die Ursache ist bislang unklar, eine Selbstentzündung durch einen Gärungsprozess wird für möglich gehalten.

Norden - Drohnensichtung

Am Samstagnachmittag kann durch Zeugen eine fliegende Drohne in einem Wohngebiet wahrgenommen werden. Der Drohnenpilot konnte gesehen aber nicht angesprochen werden, bevor er mit dem Auto davonfuhr. Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass es sich bei dem Drohnenpiloten um einen Immobilienmakler handelt.

Verkehrsgeschehen

Norden - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 10.04.2025, kommt es am Vormittag im Stadtgebiet Norden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt, der Autofahrer blieb unverletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehe

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell