Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Winzeln (Pirmasens) (ots)

Unbekannte Täter brachen sich am Mittwochabend in ein Haus in der Reiterstraße ein. Zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Hausrückseite Zugang durch die Kellertür. Im Anwesen durchwühlten die Diebe mehrere Zimmer. Ersten Feststellungen zufolge wurde eine Münzsammlung und Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

