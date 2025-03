Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto während dem Frisörbesuch beschädigt

Zweibrücken (ots)

Während sich eine 73-jährige Frau am Dienstagvormittag beim Frisör befand, wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Der graue Opel Grandland stand zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr in der Lützelstraße auf einem Parkplatz. In dieser Zeit streifte ein anderer Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des geparkten Wagens. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Da der Unfallverursacher noch unbekannt ist, bittet die Polizei Zweibrücken (0631 369-15399) mögliche Zeugen der Tat darum, sich bei der Polizeidienststelle zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell