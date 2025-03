POL-PDPS: Unfallflucht am Nachmittag

Zweibrücken (ots) - Am Sonntag, den 23.03.2025 gegen 17:30 fuhr ein Kraftfahrzeug auf den Parkplatz des Badeparadieses in Zweibrücken und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 54-jährige Fahrzeugführer hatte von Beginn an eine stark verzögerte Motorik, einen freiwilligen Atemalkoholtest konnte er aufgrund koordinativen Problemen nicht durchführen. Aufgrund eines leicht wahrnehmbaren Alkoholgeruchs, der eingeschränkten Koordination sowie die verwaschene ...

mehr