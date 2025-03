Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randaliererin muss in Polizeigewahrsam

Pirmasens (ots)

Da sich eine junge Frau am Dienstag- auf Mittwochnacht in der Emil-Kömmerling-Straße nicht an den Platzverweis hielt, verbrachte sie die Nacht in einer Zelle der Polizei. Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 1 Uhr wegen Lärms zu dem Anwesen gerufen. Die Ursache der Ruhestörung konnte schnell ermittelt werden, denn aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses drang lautes Geschrei. Die alkoholisierten Beteiligten wurden zur Einhaltung der Ruhe ermahnt, was offenbar zunächst auch fruchtete. Wenig später wurden die Beamten erneut an die Örtlichkeit gerufen, da in der Wohnung erneut randaliert wurde. Beim Eintreffen der Streife kam einer der Störer bedrohlich auf die Polizisten zu. Der 49-Jährige musste gefesselt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Auch die 41-jährige Begleiterin des Mannes verhielt sich aggressiv. Da sie einem Platzverweis nicht nachkam, wurde ihr die Ingewahrsamnahme erklärt. Gegen ihre Fesselung wehrte sie sich und trat nach einem Beamten. Die Beschuldigte sowie die Einsatzkräfte blieben nach derzeitigem Kenntnissstand bei dem Einsatz unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes wurde eingeleitet. |krä

