Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl mit Waffe

Ludwigshafen (ots)

In einem Supermarkt in der Prälat-Caire-Straße (Nähe Mittelgraben) wurde ein 33-Jähriger am 10.03.2025, gegen 15 Uhr, dabei erwischt, wie er diverse Produkte in seinen Rucksack versteckte und mit diesen ohne zu bezahlen am Kassenbereich vorbei wollte. Der Mann gab die Tat zu und händigte das Diebesgut aus. Da sich im Rucksack zudem zwei Messer befanden, wurde gegen den 33-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Hier drohen Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

