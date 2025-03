POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - In der Georg-Herwegh-Straße (Ecke Heinrich-Heine-Straße) wurden die Hinterreifen zweier Autos (weißer Opel Corsa und grauer Seat Ibiza) zerstochen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Tatzeit dürfte am 09.03.2025, zwischen 18 Uhr und 22:50 Uhr liegen. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte ...

