POL-PPRP: Hinterreifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) - In der Hochfeldstraße (nahe Grüner Hof) wurde am Sonntag, 09.03.2025, zwischen 16:10 Uhr und 17:15 Uhr ein Roller gestohlen. Das Fahrzeug war mit einem Schloss gesichert. Der Sachschaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Haben Sie etwas beobachtet, z.B. wie eine Person zur fraglichen Zeit an einem Rollerschloss hantiert hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

