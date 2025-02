POL-HST: Besuch des Maskenballs endet mit Polizeikontrolle und einigen Strafanzeigen

Grimmen (ots) - Am Samstag, dem 1. Februar 2025 gegen 07:15 Uhr erschien ein 56-jähriger Deutscher im Polizeirevier Grimmen. Er hatte zuvor im Geldautomaten einer Bank auf dem Parkplatz des Netto (Heinrich-Heine-Straße) in Grimmen Bargeld gefunden. Daraufhin gab der ehrliche Finder das Geld bei der Polizei in Grimmen ab. Die Polizei sucht nun den Besitzer des Geldes. ...

