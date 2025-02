Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In einem Betrieb in der Dingelstädter Straße kam es am Donnerstag zu einem Arbeitsunfall, bei dem zwei Männer leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Männer im Rahmen ihrer Arbeiten damit betraut, ein Müllbehältnis mittels einer dafür vorgesehenen Anlage in einem Treppenhaus zu manövrieren. Hierbei löste sich das Behältnis und verletzte die Männer an den Beinen. Die Mitarbeiter wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden vor Ort erste Ermittlungen zu Ursache angestellt. Zudem wurde das Amt für Arbeitsschutz über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Warum es zu dem Unfall kam muss nun durch die anstehenden Ermittlungen geklärt werden.

