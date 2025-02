Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag stürzte ein Motorradfahrer zur Mittagszeit in einem Kreisverkehr Hinter der Harwand mit seinem Kraftrad und verletzte sich. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 19-Jährige mit einer Honda den Kreisverkehr aus Richtung Hinter der Harwand kommend in Richtung Petristeinweg und kam zu Fall. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Klinikum.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell