Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Federgabel entwendet

Mühlhausen (ots)

Auf ein ganz bestimmtes Fahrradteil hatten es Unbekannte zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in Mühlhausen abgesehen. Unbekannte verschafften sich zur Tatzeit gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Flachswasser. Der oder die Diebe stahlen die Federgabel eines Fahrrades im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt vom Tatort.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0033245

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell