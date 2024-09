Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Langenfeld - 2409007

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am vergangenen Samstag, 31. August 2024, ist es an der Robert-Gies-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines blauen Opel Corsa hatte ihr Fahrzeug gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 1 auf einem Parkstreifen entlang der Fahrbahn abgestellt. Als sie etwa 15 Minten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Dieser wird auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, entfernte sich am Samstagnachmittag, 31. August 2024, ein bislang unbekannter Unfallverursacher von einem Unfallort an der Richard-Wagner-Straße. Die Fahrerin eines schwarzen Seat Arona hatte ihr Fahrzeug gegen 15 Uhr auf einem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 79 abgestellt. Als sie gegen 17.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden fest, die auf mindestens mehrere tausend Euro geschätzt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwochmorgen, 28. August 2024, kam es auf der Wilhelmstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht in dessen Folge eine 51-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach eigenen Angaben befuhr die Frau gegen 7:35 Uhr die Wilhelmstraße aus Richtung Hauptstraße kommend, als ihr in Höhe der Bushaltestelle "Karlstraße" auf dem Radweg drei Kinder im geschätzten Alter von 10 bis 12 Jahren auf Rädern entgegenkamen. Einer der Jungen kollidierte mit ihr, so dass sowohl der Junge als auch die 51-Jährige die Kontrolle verloren und stürzten. Die 51-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Während ein Busfahrer der Frau zur Hilfe eilte, entfernte sich der augenscheinlich unverletzte Junge mit seinem Rad in Richtung Hauptstraße. An dem Fahrrad der Frau entstand leichter Sachschaden. Die Polizei bittet sowohl die Unfallzeugen, als auch den Unfallbeteiligten sich zur Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei Langenfeld in Verbindung zu setzen.

Am vergangenen Mittwoch, 28. August 2024, ist es an der Gladbacher Straße in Langenfeld-Immigrath zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Ford Grand C-Max hatte sein Fahrzeug zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden an der linken, hinteren Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden wird auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

