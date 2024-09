Polizei Mettmann

POL-ME: 58 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für die Kreispolizeibehörde Mettmann - Kreis Mettmann - 2409005

Mettmann (ots)

Der Beginn des Monats September ist für die Kreispolizeibehörde Mettmann immer eine ganz besondere Zeit - denn da gibt es Verstärkung, und zwar in Form von neuen Kolleginnen und Kollegen.

Am Montag (2. September 2024) begrüßte Landrat Thomas Hendele in seiner Funktion als Leiter der Kreispolizeibehörde insgesamt 50 frisch ausgebildete neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Gefahrenabwehrzentrum des Kreises am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann. Sie alle haben erfolgreich ihr Duales Studium bei der Polizei NRW absolviert und verstärken ab sofort die Dienstgruppen der Polizei in den Wachbereichen im gesamten Kreisgebiet. Manche gehen sogar direkt zur Kriminal- oder Verkehrspolizei. Zu den 50 "Neuen" kommen zudem weitere acht bereits dienstältere Polizistinnen und Polizisten, die auf eigenen Wunsch aus anderen Behörden zur Kreispolizeibehörde Mettmann versetzt wurden.

Hierzu Landrat Thomas Hendele: "58 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in einem Jahr: Das ist eine sehr hohe und auch erfreuliche Zahl - und ein gutes Zeichen für die Sicherheit im Kreis Mettmann. Trotz der Größe unseres Kreisgebietes haben wir in unserer Polizeifamilie kurze Wege. Man kennt sich untereinander und die Kolleginnen und Kollegen können aufeinander bauen. Davon profitieren auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich auf Ihre Polizei verlassen können."

Abteilungsleiter Thomas Schulte ergänzte in seiner Begrüßung: "Wir leben in herausfordernden Zeiten - und als Polizei stehen wir ganz vorne, wenn es darum geht, sich für die Werte unserer Demokratie einzusetzen. Ich wünsche allen neuen Kolleginnen und Kollegen, dass sie ihren Beruf als Berufung verstehen und dass sie immer gesund nach Hause kommen."

Nach der Begrüßung in Mettmann und dem Schwur des Diensteides ging es für die neuen Polizistinnen und Polizisten im Anschluss direkt los zu ihrer ersten Schicht in den jeweiligen Wachen.

