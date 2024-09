Polizei Mettmann

POL-ME: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall: Drei Leichtverletzte - Velbert - 2409002

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag, 1. September 2024, kam es in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Dabei überschlug sich ein VW Coupé und drei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr beabsichtigte eine 30-jährige Wülfratherin sich mit ihrem am rechten Straßenrand geparkten Skoda Fabia auf die Heiligenhauser Straße in Höhe der Hausnummer 39 in Richtung Innenstadt einzuordnen. Dabei kollidierte sie mit einem heranfahrenden VW Coupé eines 21-jährigen Velberters. Sein Auto überschlug sich und stieß mit einem hinter ihm fahrenden Audi A1 einer 22-jährigen Mettmannerin zusammen.

Die 30-jährige Fahrerin des Skoda Fabia, ihre 9-jährige Tochter und der 21-jährige Coupé-Fahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht

Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ungefähr 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Heiligenhauser Straße in Richtung Innenstadt gesperrt.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfalls ein. Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

