POL-ME: Brand in Mehrfamilienhaus - zehn verletzte Personen - Heiligenhaus - 2409001

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits in ihrer Pressemitteilung berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5854734), sorgte ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Samstag, 31. August 2024, für einen Großeinsatz in Heiligenhaus. Die Polizei geht nach aktuellen Kenntnissen von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Gegen 17:10 Uhr wurde der Polizei ein Brand an der Moselstraße gemeldet. Als die Polizeibeamtinnen und -beamten am Einsatzort eintrafen, waren bereits zahlreiche Kräfte der Feuerwehr vor Ort, welche Löscharbeiten am betroffenen Haus durchführten.

Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, davon drei Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zudem blieben 14 Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses unbewohnbar. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ging der Brand von einem Toaster in der Küche einer Wohnung im fünften Obergeschoss aus.

Während der Einsatzbewältigung wurde der Verkehr zur Moselstraße abgesperrt.

