LPI-NDH: Alkoholisiert in den Straßengraben geraten

Artern (ots) - In der Talstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Wohnungsbrand. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand nach etwa einer halben Stunde vollständig ablöschen. Das mit sechs Mietparteien bewohnte Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. In der betreffenden Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Die Wohnung wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie ...

