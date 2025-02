Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Artern (ots)

In der Talstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Wohnungsbrand. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand nach etwa einer halben Stunde vollständig ablöschen. Das mit sechs Mietparteien bewohnte Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. In der betreffenden Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Die Wohnung wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie zunächst nicht bewohnbar ist. Durch die etwa 20 Kameraden der Feuerwehr wurden die Wohnung und die Flure gelüftet, sodass die Evakuierten in die Wohnungen zurückkehren konnten. An dem Gebäude entstand kein Substanzschaden.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach mehrere tausend Euro. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Nordhausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell