Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendeter Firmentransporter aufgefunden - Zeugen gesucht

Hollenbach (ots)

Seit der vergangenen Nacht war ein Transporter von einem Firmengelände in der Alten Dorfstraße verschwunden. Unbekannte Täter fuhren mit dem Renault Master in unbekannte Richtung davon. Die Polizei ermittelte und leitete eine Nahbereichsfahndung ein - diese führte schließlich zum Erfolg. Der Firmentransporter konnte bereits am Morgen verlassen im Bereich eines Wirtschaftsweges zwischen Hollenbach und Dörna aufgeunden werden. Vom Fahrer fehlte aber jede Spur. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und soll nun spurentechnisch untersucht werden.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wem ist das Fahrzeug in der vergangenen Nacht oder am Morgen fahrenderweise aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0032236

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell