LPI-NDH: Einbrecher suchen Berufsschulwerk heim

Nordhausen (ots) - Am Mittwoch betraten zwei Männer gegen 09.40 Uhr ein Blumenladen in der Halleschen Straße. während einer der Männer die Floristin mit einem Kundengespräch ablenkte, betrat der andere einen Nebenraum und entwendete von dort eine Wechselgeldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Nachdem die Männer die Beute an sich genommen hatten, flüchteten sie in Richtung einer Tankstelle. Die Täter werden ...

