LPI-NDH: Geldkassette aus Blumengeschäft entwendet

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch betraten zwei Männer gegen 09.40 Uhr ein Blumenladen in der Halleschen Straße. während einer der Männer die Floristin mit einem Kundengespräch ablenkte, betrat der andere einen Nebenraum und entwendete von dort eine Wechselgeldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Nachdem die Männer die Beute an sich genommen hatten, flüchteten sie in Richtung einer Tankstelle.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- ausländischer Phänotyp - ein Mann war recht schlank und etwa 170cm groß - der andere war etwas kleiner und untersetzt - beide trugen dunkle Kleidung - einer trug ein Basecap

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0032514/2025

