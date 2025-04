Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Donnerstag auf der Großen Mühlenwallstraße in Aurich. Ein 51 Jahre alter Busfahrer war gegen 12 Uhr ohne Fahrgäste in Fahrtrichtung Fischteichweg unterwegs. Er übersah offenbar, dass vor ihm eine 53-jährige Mini-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt. Der Busfahrer fuhr auf das Heck des Autos auf und der Mini wurde durch den Aufprall auf einen Ford geschoben. Die 53-jährige Fahrerin des Mini wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr mit einem Hyundai auf dem Postweg aus Richtung Holtrop kommend in Fahrtrichtung Aurich. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach rechts auf die Berme, durchfuhr einen Straßengraben und stoppte auf einem Feld. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Ein berauschter E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag in Aurich von der Polizei gestoppt worden. Gegen 12.30 Uhr hielten Polizeibeamte den E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Johannes-Diekhoff-Straße an. Ein Drogenvortest verlief bei dem 46-Jährigen positiv, unter anderem auf die Wirkstoffe Kokain und Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in Marienhafe ereignet hat. Zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Gartenstraße einen schwarzen VW Polo an der Front. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

