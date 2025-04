Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Zaun beschädigt

Norden - Radfahrer schwer verletzt

Wiesmoor - Autofahrerin schwer verletzt

Aurich - Unfall beim Rangieren

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Zaun beschädigt

Eine Sachbeschädigung hat sich an der Hauptstraße in Dornum ereignet. Bislang Unbekannte rissen zwischen Samstag und Dienstag auf einem privaten Parkplatz Teile eines Holzzauns heraus. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Norden schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Im Spiet. Beim Überqueren der Ufke-Cremer Straße kollidierte er nach bisherigem Erkenntnisstand mit einem 27 Jahre alten Opel-Fahrer, der von rechts kam. Der 87-jährige Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Auch ein Notarzt war vor Ort. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Wiesmoor - Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor ist am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr wollte eine 62 Jahre alte VW-Fahrerin auf dem Friedhofsweg wenden und übersah dabei einen nachfolgende 64-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt die 62-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfall beim Rangieren

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch beim Rangieren auf einem Parkplatz in Aurich ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zwischen 9.50 Uhr und 11.45 Uhr touchierte der Unbekannte einen roten Ford Focus vor einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Norden. Auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt, auf Höhe eines Supermarkts, touchierte ein bislang Unbekannter einen blauen Citroen Jumpy und flüchtete unerlaubt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Ereignet hat sich der Unfall zwischen 8.10 Uhr und 14.40 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

