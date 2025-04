Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht/Wiesmoor - Parkplatzunfall/Norden - BMW gesucht/Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Hinte - Unfallverursacher gesucht/Dornum - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Dienstag in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war gegen 13.55 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Vorbeifahren stieß der Spiegel der Beifahrerseite gegen die ausgefahrene Ladebordwand eines Lkw am Fahrbahnrand. Der Spiegel des schwarzen Autos wurde dabei beschädigt, der Fahrer setzte seine Fahrt allerdings unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Dienstag entfernte sich ein Unfallverursacher in Wiesmoor unerlaubt. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Amaryllisweg touchierte zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer die Beifahrerseite eines grauen Toyota RAV4. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher vom Parkplatz. Die Polizei Wiesmoor nimmt unter 04944 9140505 sachdienliche Hinweise entgegen.

Norden - BMW nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Norden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Wochenende ein derzeit unbekannter Autofahrer auf der Ostermarscher Straße in Richtung der Bundesstraße 72. Auf Höhe zur Danziger Straße kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Bei dem unbekannten Auto handelte es sich höchstwahrscheinlich um einen BMW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Polizeibeamte hielten am Dienstagabend ein Kleinkraftrad-Fahrer in Aurich an. Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert und der 15-jährige Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Hinte - Unfallverursacher gesucht

In Hinte hat ein Autofahrer einen Schaden verursacht und ist geflüchtet. Am vergangenen Donnerstag, 3. April, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Supermarktparkplatz in der Gewerbestraße einen weißen VW Caddy. Ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen, fuhr er davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Hinte unter 04925 925430 entgegen.

Dornum - Nach Unfall geflüchtet

In Dornum hat es am Montag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Hafenstraße gegen einen grauen Skoda. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 04933 992750.

