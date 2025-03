LPI-NDH: Brand Heiligenstadt

Kleinfurra (ots) - Das neue Versicherungsjahr bzgl. der Versicherung von Moped und Co. hat am 01.03.2025 begonnen. Damit verlieren die ausgegebenen Kennzeichen für 2024 ihre Gültigkeit. Am vergangenen Samtag gegen 08:00 Uhr stoppten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen einen 17jährigen Mopedfahrer in der Ortsklage Kleinfurra. Anhaltegrund war, dass der junge Mann ohne vorgeschriebene Beleuchtung am ...

mehr