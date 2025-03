Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glück im Unglück

Nordhausen (ots)

Ein 33jähriger Radfahrer befuhr am 01.03.2025 gegen 11:00 Uhr die Löbnitzstraße in Nordhausen, in Richtung August-Bebel-Platz. Am Ende der Löbnitzstraße galt es gemäß Beschilderung für den Radfahrer zum einen die Vorfahrt zu beachten und bei freier Fahrt nach links abzubiegen. Der Radfahrer fuhr indes geradeaus in Richtung August-Bebel-Platz, übersah die von links herannahende Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

