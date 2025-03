Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug in der Schillerstraße aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, den 27.02.2025 18:30 Uhr bis Freitag, den 28.02.2025 07:45 Uhr wurde die Hecktür eines Transporters aufgebrochen. Das Fahrzeug befand sich abgestellt am Straßenrand in der Schillerstraße in Nordhausen. Unbekannte entnahmen nach dem gewaltsamen Öffnen mehrere Koffer mit Kleingeräten/Werkzeug aus dem Laderaum des Fahrzeugs. Zeugen, die ggf. etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

