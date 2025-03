Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen gestoppt

Kleinfurra (ots)

Das neue Versicherungsjahr bzgl. der Versicherung von Moped und Co. hat am 01.03.2025 begonnen. Damit verlieren die ausgegebenen Kennzeichen für 2024 ihre Gültigkeit.

Am vergangenen Samtag gegen 08:00 Uhr stoppten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen einen 17jährigen Mopedfahrer in der Ortsklage Kleinfurra. Anhaltegrund war, dass der junge Mann ohne vorgeschriebene Beleuchtung am Straßenverkehr teilnahm. Bei der nun folgenden Kontrolle wurde offenbar, dass an der Simson noch kein aktuelles, dafür das Versicherungskennzeichen für 2024 verbaut war. Somit war das Moped nicht versichert, es eröffnete sich Tatverdacht wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin war das Moped baulich so verändert, dass es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Es wurden die entsprechenen Anzeigen erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

