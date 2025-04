Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Unfall im Begegnungsverkehr

Dunum - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Unfall im Begegnungsverkehr

Ein Auto und ein Transporter sind am Donnerstag in Holtgast kollidiert. Gegen 14 Uhr fuhr ein 37 Jahre alter Transporter-Fahrer auf der Straße Coldewind und geriet aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Opel-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde vor Ort auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Dunum - Von Fahrbahn abgekommen

In Dunum ist ein Autofahrer am Donnerstag mit einem Baum kollidiert. Ein 45 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 18.50 Uhr auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Esens unterwegs und kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet auf den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und stieß gegen einen Straßenbaum. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Drogenvortest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell