Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verursacher und Zeugen zu Unfallflucht in Wietzen gesucht

Wietzen (ots)

(opp) Am Dienstag, den 20.08.2024, in der Zeit von ca. 12:45 bis 13:05 Uhr, wurde auf dem Edeka-Parkplatz in Wietzen, an der Straße "Herrlichkeit", ein schwarzer Pkw Audi hinten links beschädigt, während sich die Geschädigte im Markt befand. Als verursachendes Fahrzeug könnte ein weißer Pkw /Kombi in Frage kommen. Am beschädigten Audi entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000,00 Euro. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer 05021/92406-0 zu melden.

