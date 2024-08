POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bückeburg (ots) - (ma) Auf der Bundesstraße 83 in Bückeburg ereigneten sich gestern an der Einmündung zur Rintelner Straße zwei Verkehrsunfälle. Zunächst kam es gg. 13.50 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Ein 51jähriger Pkw-Fahrer aus Hüllhorst, der mit einem Pkw VW in Richtung Rinteln unterwegs war, beabsichtigte als Linksabbieger über die Rintelner Straße die B 83 zu verlassen und übersah den ...

mehr