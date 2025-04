Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemittelung der Polizei und der Stadt Gelsenkirchen: Ermittlungen gegen Kita-Mitarbeiter

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt derzeit gegen einen 41-jährigen Gelsenkirchener wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornographischer Inhalte.

Am Donnerstag, 10. April 2025, erhielt die Polizei Gelsenkirchen Informationen darüber, dass ein Erzieher einer Kindertagesstätte aus Buer im Besitz von kinderpornographischem Bildmaterial sein soll. Der Gelsenkirchener wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht und durch die Stadt Gelsenkirchen von seiner Arbeit freigestellt. Er erhielt ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Bei einer Durchsuchung an seiner Wohnanschrift wurden Datenträger sichergestellt.

Mit Nachdruck wertet das zuständige Fachkommissariat des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen die Asservate nunmehr aus. Die Ermittlungen dauern an, sie haben bisher keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Beschuldigten im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit als Erzieher zutage gebracht.

Zugleich steht die Polizei Gelsenkirchen in einem engen Austausch mit der Leitung der betroffenen Kita, Trägervertretern von GeKita und anderen städtischen Vertreterinnen und Vertretern. Gemeinsam werden für die Eltern und die Teams Hilfsangebote erarbeitet, Sprechstunden angeboten und der Sachverhalt aufgearbeitet. Gegenüber dem Mitarbeiter ist inzwischen eine fristlose Kündigung ausgesprochen worden. Dazu fand am Dienstag, 29. April 2025, ein Informationsgespräch mit allen Eltern der betroffenen Kita statt. Auch in Zukunft wird es weitere Unterstützungsangebote geben.

Aufgrund der hohen Sensibilität des Sachverhaltes bitten die Polizei und die Stadt Gelsenkirchen alle Beteiligten, sich nicht an weiteren Spekulationen oder Gerüchten zu beteiligen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell