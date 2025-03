Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Nümbrecht (ots)

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldbröl befuhr am Montagnachmittag um 15 Uhr die Kreisstraße 55 in Fahrtrichtung Grunewald. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam in einer angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der Pkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahme Teams. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße vollständig gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

