POL-GM: Mit Auto im Graben gelandet und geflüchtet

Nümbrecht (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23. März) wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Waldbröler Straße gemeldet. Zeugen hatten gegen 02:50 Uhr Reifenquietschen und einen Knall gehört. Als sie nachschauten, sahen sie, wie ein Mercedes das Haus touchierte und schließlich in einem Graben zum Stehen kam. Drei Personen flüchteten von der Unfallstelle. Eine Streifenwagenbesatzung traf den mutmaßlichen Fahrer, einen 25-Jährigen aus Waldbröl, schlafend an seiner Wohnanschrift an. Er wies leichte unfalltypische Verletzungen auf und war alkoholisiert. De 25-Jährige musste zur Wache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mercedes wurde sichergestellt.

