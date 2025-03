POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Reichshof (ots) - In der Straße "Am Dreieck" sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22. März) in eine Tankstelle eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen, eine Kasse sowie einen Safe auf. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich zwischen 02:22 Uhr und 02:55 Uhr zwei augenscheinlich männliche Personen im Verkaufsraum zu schaffen machten. ...

