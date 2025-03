Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Tankstelle

Reichshof (ots)

In der Straße "Am Dreieck" sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22. März) in eine Tankstelle eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen, eine Kasse sowie einen Safe auf. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich zwischen 02:22 Uhr und 02:55 Uhr zwei augenscheinlich männliche Personen im Verkaufsraum zu schaffen machten. Beide Unbekannten hatten eine normale Statur und waren mit einem Tuch maskiert. Einer der Unbekannten trug eine Kappe sowie eine helle Jacke und eine helle Hose sowie schwarze Schuhe. Der andere war mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Die Unbekannten entkamen mit Bargeld und Zigaretten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

