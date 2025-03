Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall auf Bundesstraße fordert zwei Leichtverletzte

Wipperfürth (ots)

Am vergangenen Donnerstagmorgen (20. März) gegen 07:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Kürten die B506 in Richtung Wipperfürth. In Höhe der Ortschaft "Ente" kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Toyota eines 58-jährigen Mannes aus Wipperfürth. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Golf des 20-Jährigen in den Straßengraben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

