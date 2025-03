Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Einbrüche in der Innenstadt

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19. März) auf Donnerstag (20. März) waren Einbrecher in der Hückeswagener Innenstadt unterwegs. In der Lindenbergstraße brachen sie zunächst das Türschloss eines Gemeindebüros auf und entwendeten aus einem Schlüsselschrank mehrere Schlüssel. Die Kriminellen zogen daraufhin weiter in die Kölner Straße und gelangten dort mit einem der erbeuteten Schlüssel in die Räumlichkeiten eines Kindergartens. Im Kindergarten brachen sie dann das Schloss einer Kellertüre auf und öffneten mehrere Schränke. Aus dem Gefrierschrank in der Küche entnahmen sie Eis, aßen es vor Ort und ließen den Verpackungsmüll in der Küche liegen. Die Einbrecher verließen den Kindergarten ohne weitere Beute. Von der Kölner Straße begaben sich die Verbrecher in die unweit entfernte Marktstraße. Mittels eines der gestohlenen Schlüssel öffneten sie die Tür zu den Räumlichkeiten eines Sozialdienstes und durchsuchten diese nach potenzieller Beute. Auf der Suche nach Diebesgut beschädigten sie zwei verschlossene Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort nichts gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell